TUI-Anleger brauchten in den letzten Wochen Nerven aus Stahl. Kaum eine Aktie ist so stark von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig wie TUI. Dem entsprechend sorgte die Ungewissheit über die Delta-Variante für massive Kursschwankungen. Auch in dieser Woche geht es heiß her. Darauf müssen Anleger jetzt achten.Während die Impfkampagne in vielen Teilen der Welt gut anlief und die damit verbundene Hoffnung auf eine wiederkehrende Normalität stieg, konnte sich auch die TUI-Aktie prächtig erholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...