Zum einen aus der Sicht der Platzierung aus Staats- in Privathand und zum anderen als Gestaltungsmerkmal für neue Investitionen im Rahmen neuer Technologien, insbesondere 5G. Die bisherigen Gremien, Vorstand und AR, bedürfen eines deutlichen Umbaus, nachdem SPD-Minister Scholz bislang die Hand darüber hielt.



Die Ausgangsdaten liegen weitgehend vor. Im aktuellen Marktwert von rd. 85 Mrd. Euro stecken 43 % an T-Mobile USA, die allein rd. 75 % des Marktwertes von DT. TELEKOM abdecken. Die amerikanische Tochter zielt mit dem laufenden Ausbau der 5G-Technik auf die Position Nr. 2 in den USA und total erreichen die Bonner über 300 Mio. Kunden weltweit. Der jährliche Gewinnzuwachs wird vorsichtig auf 10 bis 12 % veranschlagt, je nach Dollarkurs. So weit, so gut.



Mehrere Optionen werden aus gleicher Quelle genannt. Bei einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht am freien Markt wird mit einem Volumen von 18 bis 20 Mrd. € gerechnet, um die hohe Verschuldung zu reduzieren. Damit verbessert sich die Bilanz entscheidend. Der Staat verzichtet in diesem Rahmen auf das Bezugsrecht und reduziert dadurch seinen Anteil bis in die Größenordnungen von etwa 25 % als Sperrminorität. Das dürfte politisch vertretbar erscheinen. Welcher Kurs kann für eine Neuverteilung nach der Erstemission von Volksaktien dieser Art vor über 25 Jahren richtig sein?



