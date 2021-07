Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG; FRA: 7BL) kündigt heute eine Finanzierung über 5,5 Mio. CAD an und gewinnt gleichzeitig den Vermögensverwalter Crescat Capital LLC als neuen Ankeraktionär. Crescat will mit einer strategischen Investition in Höhe von 1,5 Millionen Dollar allein rund 27 % der geplanten Finanzierung übernehmen. Darüber hinaus hat Crescat Beteiligungsrechte beantragt und gesichert, die eine Option ...

