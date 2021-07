Die Videoplattform Tiktok hat ein Pilotprojekt gestartet, das es den Nutzern ermöglicht, sich per Videolebenslauf auf Jobs zu bewerben. Zahlreiche Unternehmen nehmen an dem Pilotprojekt teil. Tiktok expandiert in die Jobvermittlung. Dank eines Pilotprojektes können sich Nutzer aus den USA nun für Einstiegs-, Associate- und Senior-Level-Positionen bewerben, indem sie Videos, die sie auf der Plattform hochladen, mit dem Hashtag TikTokResumes versehen. var embedId = "c71fe6d754d78b4b92c4d5e47b9bb022"; var embed = ...

