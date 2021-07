Die Niederländer sind bekanntlich die Nummer eins als Liquiditätsanbieter für ETFs in Europa mit rd. 35 % Marktanteil. Der Profit liegt in den Spreads und im abgewickelten Volumen. Letzte Woche gab es frische Daten zum europäischen ETF-Markt. Bislang belaufen sich die Nettomittelzuflüsse bis zur Jahresmitte 2021 auf über 90 Mrd. € gegenüber 100 Mrd. € im gesamten Jahr 2020. Der Markt für Themen-ETFs hat sich von 12 Mrd. € zur Jahresmitte 2020 innerhalb der letzten zwölf Monate auf 35 Mrd. € fast verdreifacht. Für Flow Traders sind dies gute Nachrichten. Wir rechnen mit starken Halbjahreszahlen. Die Aktie gibt es weiterhin zu einem einstelligen KGV und exzellenter Dividendenrendite.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 27.



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

FLOW TRADERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de