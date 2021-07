Der Goldpreis wird von der aktuellen Welle der Unsicherheit an den weltweiten Märkten unterstützt, die sich in den fallenden Anleiherenditen widerspiegelt. Der Goldpreis legt heute um mehr als 0,7% zu, und auch wenn das Ausmaß der Bewegung nicht besonders beeindruckend erscheint, ist sie sicherlich eine Beobachtung wert. Die Märkte sind heute allgemein in einer Risk-Off-Stimmung, da die US-Aktienindizes gefallen sind. Die Unsicherheit spiegelt sich auch in den fallenden Renditen der US-Anleihen ...

