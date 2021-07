Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

pferdewetten.de verstärkt die Marketingaktivitäten und startet das Online-Casinogeschäft



pferdewetten.de hat jüngst eine langfristige Partnerschaft mit dem Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum bekanntgegeben. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit kurzem im Besitz einer Sportwetten-Werbelizenz, sodass neben Brand-Building-Maßnahmen nun auch Performance-Marketing-Kanäle genutzt werden können. Zudem konnte pferdewetten.de hinsichtlich der Erschließung neuer Geschäftsfelder weitere Fortschritte erzielen.

Brand-Marketing-Maßnahme dürfte Bekanntheit spürbar erhöhen: In den letzten Jahren gelang es pferdewetten.de, die eigene Sportwetten-Plattform effizient aufzubauen, sodass der Verlust jährlich um rund 1,0 Mio. Euro verringert wurde (EBIT 2020: -1,9 Mio. Euro vs. -3,3 Mio. Euro in 2019). Per Ende 2022 plant das Management im Segment Sportwette, den Break-Even zu erreichen. Um die Bekanntheit der Wettplattform nun weiter zu erhöhen, ist die sportwetten.de GmbH nun eine Partnerschaft mit dem Bundesligisten VfL Bochum eingegangen. Dabei wir sportwetten.de auf der LED-Bande, der Werbefläche im Hintertorbereich, der zweiten Bandenreihe sowie in Social-Media-Aktivitäten präsent sein.



Sportwetten-Werbelizenz für Performance-Marketing: Neben der genannten BrandBuilding-Maßnahme, die in der Regel kurzfristig kaum messbar ist, kann pferdewetten.de seit kurzem auch wieder in Performance-Marketing-Kanäle (u.a. Google Ads) investieren. Grund hierfür ist der seit Ende letzter Woche geltende Glücksspielstaatsvertrag sowie die vorhandene Sportwettenlizenz, wodurch für Werbeplattformen wie Google nun wieder die rechtlichen Voraussetzungen bestehen. Wir gehen davon aus, dass pferdewetten.de dies nutzt und einen Teil des Marketingbudgets (MONe: 0,4 Mio. Euro) dort investiert.



Online-Casinogeschäft eröffnet weitere attraktive Erlösquelle: Vor ein paar Tagen wurde zudem die finale Genehmigung für den neuen Geschäftsbereich Online-Casino von der zuständigen Behörde erteilt. Inzwischen sind auch alle Payment-Anbieter angeschlossen, sodass das Produktangebot unter 'slots.sportwetten.de' live-geschaltet wurde. Nach Rücksprache mit dem Vorstand scheint auch die Implementierung in die PferdewettenPlattform schneller als zunächst geplant umsetzbar zu sein. Dies könnte nun schon in Q4/21, und damit drei bis sechs Monate früher als bisher angenommen, realisiert werden.



Jahresziele bleiben unverändert: Trotz der verstärkten Werbemaßnahmen passte das Management die Jahresziele nicht an (Steigerung der Erlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich; EBIT zw. 3,0 und 4,0 Mio. Euro). Es scheint als sei in der ursprünglichen Planung ausreichend Spielraum vorhanden, um solche Opportunitäten nutzen zu können. Wenngleich wir mit etwas intensiverem Marketing gerechnet hatten, erwarten wir nun in 2021 höhere Werbeausgaben (+0,5 Mio. Euro). Unsere EBIT-Prognose reduzieren wir folglich von 4,2 auf 3,7 Mio. Euro. In den Folgejahren rechnen wir mit einem Mehraufwand von nur 0,3 Mio. Euro p.a., wodurch sich die Markenbekanntheit jedoch nachhaltig erhöhen sollte.



Fazit: Wir erachten die verstärkten Werbeaktivitäten als sehr sinnvoll und gehen von einem erfolgreichen Start im Bereich Online-Casino aus. Unsere Kaufempfehlung bestätigen wir mit unverändertem Kursziel von 26,00 Euro.





