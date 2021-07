DJ PTA-Adhoc: CLOCKCHAIN AG: Investor stellt für die Neuausrichtung Kapital zur Verfügung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta029/08.07.2021/16:00) - Der Vorstand der CLOCKCHAIN AG hat heute am 08.07.2021 mit dem Treuhänder der internationalen Investorengruppe einen zum Jahresende befristeten und unbesicherten Darlehensvertrag über die Gewährung von qualifiziertem Nachrangkapital in der Höhe von 1 Mio. EUR abgeschlossen. Das der CLOCKCHAIN AG zugeführte Nachrangkapital ist mit 2 % p.a. verzinst. Es enthält einen sog. qualifizierten Rangrücktritt des Darlehensgebers. Die Finanzierungsreichweite des Unternehmens ist damit auf Basis der aktuellen Planung bis zur Verwendung des genehmigten Kapitals sichergestellt. Die CLOCKCHAIN AG wird mit dem Darlehen laufende Kosten decken, die Verbindlichkeiten der Gesellschaft erfüllen und für die Kosten der Neuausrichtung nutzen.

(Ende)

Aussender: CLOCKCHAIN AG Adresse: Linkstraße 2, 10785 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Norbert Schmidt Tel.: +49 30 70012 7143 E-Mail: info@clockchain-ag.de Website: www.clockchain-ag.com

ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1625752800671 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2021 10:00 ET (14:00 GMT)