Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Volkswagen. Die EU-Kommission hat gegen die zwei deutschen Autobauer BMW und Volkswagen eine Kartellstrafe in dreistelliger Millionenhöhe verhängt wegen rechtswidriger Absprachen bei sogenannten Adblue-Tanks für eine bessere Abgasreinigung. Insgesamt müssen 857 Millionen Euro gezahlt werden. Bei den Verkäufen steht Teamviewer im Fokus. Der Softwareanbieter dämpft nach einem schwachen zweiten Quartal die Erwartungen für das laufende Jahr. Bei den Billings, einer Kennzahl für die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden 12 Monate, und auch beim Umsatz selbst wird jetzt nur noch das untere Ende der bisher in Aussicht gestellten Spannen erwartet.