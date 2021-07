Auf Schlusskursbasis hat die Apple-Aktie den Handel am gestrigen Mittwoch auf einem neuen Höchststand beendet. Das bisherige Allzeithoch bei 145,09 Dollar von Ende Januar war auf diesem Niveau nur noch 30 Cent entfernt. Am Donnerstag geht es zuerst aber wieder etwas bergab. Zum Handelsstart in den USA hat die Aktie am Donnerstag zunächst mehr als zwei Prozent verloren und sich damit wieder von ihrem Rekordniveau entfernt. Grund dafür ist die weltweite Marktschwäche, die zum Handelsauftakt auch den ...

