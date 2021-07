Ohhh Wunder, ohh Wunder. Die EZB will "etwas mehr" Inflation über 2 Prozent erlauben. Wer hätte damit bloß gerechnet? (leicht ironischer Unterton meinerseits). So lautet die wichtigste Aussage der Europäischen Zentralbank heute Mittag im Rahmen der Verkündung der neuen EZB-Strategie (hier alle Aussagen). Wenn sich die Wirtschaft in der Nähe der unteren Grenze der nominalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...