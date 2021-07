Die OECD warnt davor, Corona auf die leichte Schulter zu nehmen. "Neue Ausbrüche bedeuten ohne Frage eines der größten Risiken für die Wirtschaftserholung", so Mathias Cormann, Generalsekretär der OECD, im Gespräch mit CNBC. Seine Forderung: Die entwickelten sollen die weniger entwickelten Länder beim Impfen unterstützen."Wir müssen tun, was wir können, um so viele Menschen wie möglich auf der ganzen Welt zu impfen", sagt Cormann. Dies sei nicht nur eine Frage der Nächstenliebe oder Wohlwollen. ...

