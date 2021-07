TAGESVORSCHAU: Termine am 09. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 09. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Taunus-Sparkasse, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Datev, Bilanz-Pk (online)



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/21

08:00 DEU: Destatis: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 06/21 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 05/21

08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe 04/21 08:00 GBR: Industrieproduktion 05/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 05/21

08:00 GBR: BIP 05/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 05/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 05/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/21 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Russland, Litauen

SONSTIGE TERMINE

11:15 DEU: Vorstellung des Regenbogen-ICE der Deutschen Bahn "Que(e)r durch Deutschland" u.a. mit DB-Vorsitzenden Richard Lutz 13:00 DEU: Siemens, Spatenstich zur größten Wasserstrofferzeugungsanlage in Wunsiedel u. a. mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder, den beiden Staatsministern Hubert Aiwanger und Thorsten Glauber sowie Siemens Finanzvorstand Prof. Dr. Ralf P. Thomas 16:00 DEU: Digitale "BASF Erlebnis-Show". Das Besucherzentrum beantwortet digital Fragen wie "Was macht das Sofa eigentlich so weich?" und zeigt die verschiedenen Facetten des Chemiekonzerns. EUR: Beginn zweitägiges Treffen der G20-Runde zu Wirtschaft und Finanzen in Venedig (bis 10.7.) SWE: Schwedischer Ministerpräsident Stefan Löfven präsentiert neue Regierung °

