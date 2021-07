Wallisellen (ots) - Das M-Sport Ford World Rally Team (WRT) setzt ab der Saison 2022 auf den Ford Puma Hybrid als Basis für das Engagement in der Rallye-Weltmeisterschaft. Ein erster Prototyp des allradgetriebenen Puma Rally1 mit 1,6 Liter grossem Turbomotor und innovativem Plug-In-Hybrid-System mit 100 kW (136 PS) Zusatzleistung und 3,9 Kilowattstunden (kWh) Batteriekapazität feiert heute im Rahmen des Goodwood Festival of Speed in Grossbritannien seine Weltpremiere. Der neue Puma Rally1 geht im Januar 2022 bei der berühmten Rallye Monte Carlo erstmals an den Start. Das neue Rallye-Fahrzeug löst den erfolgreichen Ford Fiesta WRC (World Rally Car) ab, der seit 2017 drei Weltmeistertitel errungen hat. Ford arbeitet bereits seit 1997 mit M-Sport in der Rallye-WM zusammen. Auf das Konto der Partnerschaft gehen insgesamt sieben WM-Titel und mehr als 1.500 gewonnene Wertungsprüfungs-Bestzeiten.



Ford stellt mit dem Puma Rally1 gleich in zweierlei Hinsicht die Weichen neu. Zum einen passt das Crossover-Modell hervorragend zur grundlegenden Charakteristik des Rallye-Sports...



Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.



Pressekontakt:



Dominic Rossier

Manager Communications & Public Affairs

043 233 22 80, drossier@ford.com



Original-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100873962

FORD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de