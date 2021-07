Der Frühling steht vor der Tür und alle hoffen, dass der Boom umso größer wird. Schließlich haben wir monatelang auf so viele Dinge verzichtet.Doch haben die Menschen ihr Geld in der Zeit in der sie nicht shoppen gehen konnten, nicht wirklich gespart. Weit gefehlt, denn ein Trend hält weiterhin an,...

Den vollständigen Artikel lesen ...