AMSTERDAM, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, ein weltweit führender Anbieter für Managed Internet-, SD-WAN-, SASE- und Cloudzugriffs-Lösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Brodynt, einem Anbieter globaler Managed Internet Services, vereinbart hat. Diese Übernahme stärkt die Position von Expereo bei der Bereitstellung globaler Managed Internet Services und SD-WAN-Services für seine globalen Unternehmenskunden und Dienstleistungspartner.



Diese Nachricht folgt auf die Übernahmen von GlobalInternet, Comsave und Videns IT Services, einem führenden Anbieter von verwalteten SD-WAN- und SASE-Services, Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres. Diese Übernahmen untermauern die Position von Expereo, beim globalen Wandel hin zu softwaredefinierten und internetbasierten Netzwerken federführend zu sein. Mit voller Unterstützung des Mehrheitseigners, Vitruvian Partners, und des Minderheitseigners, Apax Partners SAS, beabsichtigt Expereo, seine Akquisitionsstrategie fortzusetzen.

Globale Unternehmen beschleunigen nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie ihre Netzwerktransformationen. Nach der anfänglichen Eile, ihre globalen Netzwerke für die Remote-Arbeit einsatzbereit zu machen, migriert die globale Unternehmenskonnektivität nun schnell zu softwaredefinierten und internetbasierten Lösungen, auch durch die beschleunigte Einführung von Cloud-Anwendungen. Dank der umfassenden Erfahrung von Expereo in der Bereitstellung und Verwaltung von softwaredefinierten und internetbasierten Netzwerken und Cloudzugriff können global operierende Unternehmen dies mit Leichtigkeit, Zuversicht und Sicherheit erreichen.

"Expereo bietet eine zusätzliche globale Reichweite, eine führende digitale Benutzer- und Betriebsplattform sowie obendrein Erfahrung mit SD-WAN und SASE. Davon werden unsere Kunden und Partner stark profitieren", so Marcus Munoz, Co-CEO von Brodynt. "Wir haben einen großartigen Kunden- und Partnerstamm sowie ein erstklassiges Team aufgebaut, das sie unterstützt", so Marc Mateo, Co-CEO von Brodynt. "Ich freue mich sehr, dass all dies in Expereo integriert wird und eine schnellere Expansion ermöglicht sowie umfassendere Kapazitäten hinzufügt, während sich der Markt sehr schnell verändert. Internet Services sind heute das Herzstück globaler Unternehmensnetze. Expereo bringt die für eine effiziente Umsetzung notwendige Größe."

"Es geht um Skalierbarkeit und die Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses", so Irwin Fouwels, CEO von Expereo. "Wo unsere Fähigkeit, überall auf der Welt eine beliebige Art internetbasierter Netzwerkdienste zu beziehen und zu verwalten sowie ihre Leistung zu verbessern, bislang die traditionelle WAN-Technologie ergänzte, ersetzen wir nun im Endeffekt diese veralteten Lösungen. Durch die Überlagerung unserer eigenen Cloudstruktur und der digitalen Kundenschnittstelle heben wir eine globale internetbasierte Lösung in Bezug auf Leistung und Erfahrung auf eine neue Ebene. Wir freuen uns, Kunden und Partnern von Brodynt dies bieten zu können."

Über Expereo

Expereo ist der führende Anbieter für verwaltete Netzwerklösungen, darunter globale Internetkonnektivitäts-, SD-WAN-, SASE- und Cloudzugriffs-Dienste. Expereo ist der bewährte Partner von 30 % der Fortune-500-Unternehmen und versorgt Unternehmen und Regierungen an Standorten rund um die Welt. Außerdem unterstützt Expereo Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Produktivität durch flexible und optimale Internetperformance.

Vitruvian, ein internationales Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Stockholm, München, Luxemburg, San Francisco und Shanghai, ist seit Anfang 2021 handelnder Mehrheitseigner von Expereo. Apax Partners SAS, ein führendes europäisches Privatkapitalgesellschaft mit Sitz in Paris, ist neben Vitruvian handelnder Minderheitseigner. Apax Partners SAS mit Hauptsitz in Paris und Apax Partners LLP mit Hauptsitz in London haben eine gemeinsame Geschichte, sind jedoch separate, unabhängige Privatkapitalgesellschaften.

Über Brodynt

Brodynt bietet globale Managed Internet Services und SD-WAN-Services für globale Unternehmenskunden und Dienstleister wie Internetanbieter, Netzbetreiber und Systemintegratoren an. Brodynt wurde im Jahr 2012 mit Hauptsitz in Barcelona gegründet und hat Niederlassungen in Austin, Texas, und Amsterdam.

Q Advisors, eine globale Investment Banking Boutique im Bereich TMT, war im Zusammenhang mit der Transaktion als exklusiver Finanzberater von Brodynt tätig.