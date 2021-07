Die Aktie der kanadischen Krypto-Mining-Firma Hive Blockchain knickt am Donnerstag um mehr als zehn Prozent ein und gibt die kräftigen Gewinne aus der Vorwoche damit teilweise wieder ab. Der Auslöser ist allerdings schnell gefunden - und kein Grund zur Panik. Den Durchhänger an den globalen Aktienmärkten nehmen die Aktionäre von Hive Blockchain am Donnerstag offenbar zum Anlass, um nach der mehr als 30-prozentigen Kursrallye in der Vorwoche Gewinne mitzunehmen. Hinzu kommt, dass auch der Kryptomarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...