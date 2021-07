DJ Aktien Schweiz schließen schwach - Swatch unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Rekord am Vortag haben die Aktien am Schweizer Markt am Donnerstag deutlich nachgegeben. Sie standen damit im Einklang mit den europäischen Nachbarbörsen und der Wall Street. Die Anleger sorgten sich, weil eine Reihe jüngster Konjunkturdaten in Europa, den USA und Asien die Erwartungen verfehlt hatte. Hinzu kommt die Delta-Variante des Covid-Virus, die den Prozess der Wiederöffnung der Wirtschaft verlangsamen könnte. Die gegenwärtige Skepsis spiegelt sich auch am Anleihenmarkt, wo die Notierungen immer neue Höhen erklimmen.

Der SMI verlor 1,3 Prozent auf 11.925 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 42,62 (zuvor: 30,48) Millionen Aktien.

Mit den weiter abwärts sausenden Renditen am Anleihemarkt standen die Bankenwerte erneut unter Druck. Die niedrigen Marktzinsen erschweren das Geschäft der Finanzbranche. Credit Suisse verloren 2,6 Prozent und UBS 3,6 Prozent.

Schwach tendierten auch Swatch (-3,4%), die im September den Leitindex SMI verlassen müssen. Stattdessen wird Logitech aufrücken, deren Aktie 0,3 Prozent nachgab. Swatch-Wettbewerber Richemont verloren 2,6 Prozent.

Unter den konjunktursensiblen Werten fielen Holcim um 2,5 Prozent. Besser hielten sich defensive Werte wie Swisscom (-1%), Nestle (-0,9%), Novartis (-1%) oder Roche (-0,6%). Letztere wurden von der Deutschen Bank auf Buy von Hold hochgestuft.

