NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts des nun unterschriebenen Großauftrags für die konzerneigene Werft auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Alan Spence bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Unterzeichnung eines bereits angekündigten 5,5 Milliarden Euro schweren Auftrags für insgesamt sechs U-Boote für Norwegen und Deutschland. An dem Auftrag sei seit 2017 gefeilt worden und er bringe wohl im vierten Geschäftsquartal 2020/21 eine Vorabzahlung in Höhe von 10 bis 15 Prozent der Gesamtsumme ein./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 11:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 11:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

