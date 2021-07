Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni wieder mehr Jets an seine Kunden übergeben und neue Aufträge hereingeholt. Im Zuge dieser positiven Nachricht legt die Aktie kurz Börsenschluss zu und macht einen Teil ihrer Tagesverluste wieder wett. Das sind die exakten Zahlen.Mit 77 Maschinen lag die Zahl der Auslieferungen deutlich über den 50 Stück vom Mai, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Toulouse mitteilte. Zugleich holte der Konzern trotz der Corona-Krise Bestellungen über ...

