Fielmann - Kann das erwartete Gewinnplus für 2021 die Aktie beflügeln?

Rückblick: Fielmann ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv. In Deutschland zählt die Gesellschaft zu den Marktführern. Nachdem die Aktie im Bereich bei 72.50 EUR konsolidierte, ging das Papier des Brillen-Herstellers in den Sinkflug über. Nun gab das Unternehmen eine Prognose für das Gesamtjahr heraus.

Meinung: Der Optikerkonzern will nach einer Entspannung der Corona-Lage sowie dank der laufenden internationalen Expansion in diesem Jahr deutlich wachsen. Nach einem Umsatz von 1,4 Milliarden EUR im Vorjahr erwartet Fielmann für 2021 einen Anstieg der Erlöse auf rund 1,7 Milliarden EUR. Der Gewinn vor Steuern soll auf etwa 200 Millionen EUR zulegen nach 175,5 Millionen EUR im Vorjahr. Die Nachricht drückte die Kurse zuerst nach unten, dann aber kamen die Käufer zurück und es bildete sich eine Hammer-Kerze aus. Es ist gut möglich, dass die Fielmann-Aktie nun aus der Abwärtstrendlinie ausbrechen kann.

Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis die Aktie die Abwärtstrendlinie durchbrochen hat. Dies wäre unser Kaufsignal. Der Stopp könnte nach der Trade-Eröffnung unter dem letzten Tiefpunkt gesetzt werden.

