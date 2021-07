DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB strebt glatt 2% Prozent Inflation an - Überschreitungen erlaubt

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich auf die wichtigsten Elemente einer neuen geldpolitischen Strategie geeinigt, deren wichtigstes ein Inflationsziel von glatt 2 Prozent ist. Ein Über- oder Unterschreiten ist laut EZB gleichermaßen unwillkommen. Sie will jedoch in Zeiten, in denen sie an der Zinsuntergrenze operiert, besonders kraftvoll oder ausdauernd agieren und dabei auch eine zeitweise und moderate Überschreitung des Inflationsziels tolerieren.

EZB will Klima-Transparenz von Emittenten von Unternehmensanleihen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat zusammen mit einer neuen geldpolitischen Strategie beschlossen, künftig Aspekte des Klimawandels stärker in seiner Geldpolitik zu berücksichtigen. Ein Punkt des Aktionsplans der EZB sieht vor, dass Emittenten von Unternehmensanleihen, die sie als Repo-Sicherheit akzeptiert oder kauft, Informationen zur Verfügung stellen, anhand deren die EZB die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells beurteilen kann. Außerdem will die EZB ihre analytischen Kapazitäten verbessern.

Lagarde: EZB will bei Inflation "Symmetrie wiederherstellen"

EZB-Direktorin Christine Lagarde hat angedeutet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen ihrer neuen Strategie eine zeitweise erhöhte Inflation durchaus bewusst ins Kalkül zieht. Das Ziel einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2 Prozent wie die US-Notenbank verfolge die EZB jedoch nicht.

Frankreich verschiebt Kohleausstieg auf 2024

Frankreich verschiebt den Kohleausstieg auf mindestens 2024. Eines der beiden letzten noch aktiven Kraftwerke könne nicht wie geplant im kommenden Jahr abgeschaltet werden, erklärte das Pariser Umweltministerium am Donnerstag. Zur Begründung verwiesen das Ministerium und der mehrheitlich staatliche Energiekonzern Electricité de France (EDF) auf Probleme bei der Umstellung auf Biomasse.

Russische Kampfflugzeuge unterbrechen Pressekonferenz von Spaniens Regierungschef

Wegen eines Nato-Einsatzes gegen zwei russische Kampfflugzeuge hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez eine Pressekonferenz auf einem Luftwaffenstützpunkt in Litauen kurzfristig unterbrechen müssen. Sánchez und Litauens Präsident Gitanas Nauseda sprachen am Donnerstag auf dem Stützpunkt Siauliai vor Journalisten, als es zu dem Alarm kam. Zwei spanische Kampfflugzeuge erhielten den Auftrag, zwei russische Su-24-Jets über der Ostsee abzufangen.

Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten leicht gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 3. Juli wider Erwarten leicht zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 373.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 350.000 vorhergesagt.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 2. Juli verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,866 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,718 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 8 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.

Keine Zuschauer an Wettkampforten der Olympischen Spiele in Tokio

Die Olympischen Sommerspiele finden vollständig ohne Zuschauer an den Wettkampforten in Tokio statt. Wegen des Gesundheitsnotstands in der japanischen Hauptstadt zur Eindämmung der Corona-Pandemie würden dort auch keine heimischen Fans zugelassen, sagte die japanische Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa am Donnerstag. Die meisten Wettkämpfe werden in Tokio ausgetragen, ein paar finden aber außerhalb statt. Ob dort Zuschauer zugelassen werden, wird in Abstimmung mit den dortigen Behörden entschieden.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Verbraucherpreise Juni +0,53% (Mai: +0,83%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Juni +8,35% (Mai: +8,06%)

July 08, 2021

