Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur E-Mobilität der Landesregierung BW400 000 Euro lässt sich es sich das Land kosten, dass die Bürger 36 Elektroautos des südkoreanischen Autoherstellers Hyundai kostenlos ausprobieren können. Für Ladesäulen gibt es satte Zuschüsse, und auch bei seinen eigenen Fahrzeugen stellt das Land auf Elektro um. Der E-Mobilität soll es an nichts fehlen.Doch wehe, es geht um andere klimaneutrale Technologien. Dann kann die Landesregierung den Cent gar nicht oft genug umdrehen. Die Erprobung synthetischer Kraftstoffe in der Fahrzeugflotte des Landes sei nicht erforderlich, erklärt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dem FDP-Abgeordneten Friedrich Haag und begründet dies unter anderem mit der "Wirtschaftlichkeit". Dabei müsste kein einziges dieser Landesfahrzeuge ausgetauscht werden, um seinen Betrieb klimaneutral machen zu können. Denn bei der Verbrennung synthetischer Kraftstoffe entsteht in Summe nicht mehr CO2, als bei deren Produktion der Atmosphäre entnommen worden ist.