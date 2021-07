Chiphersteller Qualcomm hat ein eigenes - von Asus gebautes - Smartphone präsentiert. Beim Smartphone for Snapdragon Insiders fährt der Konzern fast alles auf, was er zu bieten hat. Qualcomm ist bisher vor allem als Hersteller von Chips und Modems für Smartphones in Erscheinung getreten. Jetzt hat der Konzern in Zusammenarbeit mit Asus sein erstes eigenes Smartphone vorgestellt - ein High-End-Gerät, bei dem Qualcomm technisch und beim Zubehör so ziemlich alles verbauen lässt, was gerade zur Verfügung steht. Das sogenannte Smartphone for Snapdragon Insiders richtet sich vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...