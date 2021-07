Unterföhring (ots) -- Im Herbst auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie auf Sky Atlantic- Mit Jesscia Chastain ("Zero Dark Thirty") und Oscar Isaac ("Star Wars - Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers", "Show Me a Hero") in den Hauptrollen- Drehbuch und Regie: Hagai Levi ("In Treatment", "The Affair")- Basierend auf dem schwedischen Klassiker von Ingmar Bergman "Szenen einer Ehe" aus den 1970er-Jahren- Trailer zum Download: https://ql.mediasilo.com/ql/60e6fbe24b6a0c390c9ef488- Link zu Youtube: https://youtu.be/bNaB28lQatQUnterföhring (ots) - Der schwedische Regisseur Ingmar Bergman feierte mit dem Film "Szenen einer Ehe" einen seiner größten Erfolge und gewann einen Golden Globe für den besten ausländischen Film. Die fünfteilige TV-Version sorgte in den 1970er-Jahren für leergefegte Straßen in Deutschland. Nun folgt eine moderne Adaption des Klassikers und heute erstmals einen Trailer. "Scenes from a Marriage" ist mit Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty") und Oscar Isaac ("Star Wars - Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers", "Show Me a Hero") hochkarätig besetzt und beleuchtet die ikonische Darstellung von Liebe, Hass, Begehren, Monogamie, Ehe und Scheidung durch die Linse eines zeitgenössischen amerikanischen Paares. Das Drehbuch verfasste Hagai Levi ("In Treatment", "The Affair"), der auch Regie führte. Die Miniserie wird im Herbst auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" "Mare of Easttown" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https:/info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4963778