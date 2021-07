Island hat die weltweit größte Studie zur Vier-Tage-Woche mit positivem Fazit abgeschlossen. Wir haben die fünf wichtigsten Fakten aus dem Experiment zusammengetragen. Die Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt: Für viele Menschen eine bloße Utopie, für andere vielleicht bald schon Realität? Island hat über einige Jahre in zwei größer angelegten Feldversuchen die Auswirkungen der verkürzten Wochenarbeitszeit genauer untersucht. Der erste Testlauf begann im Jahr 2015 und umfasste in der Spitze bis zu 2.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Am zweiten Testlauf ...

