Die Aktien des in der Corona-Krise gefragten Labordienstleisters Synlab haben am Donnerstagabend von einem optimistischeren Unternehmensausblick profitiert. Ihr Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,7 Prozent auf 19,22 Euro. Damit setzten die Aktien ihre Erholung fort: Auf Xetra wäre dies der höchste Kurs seit Anfang Juni, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 17,40 Euro abgerutscht ware.Synlab war erst Ende April an die Börse gegangen. Die zu 18 Euro ausgegebenen ...

