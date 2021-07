The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2021



ISIN Name

CA68403N1096 OPTIVA INC.

FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ

KYG190211071 CAR INC. DL -,00001

USU42804AP61 HERTZ CORP. 16/24 REGS

USU42804AU56 HERTZ CORP. 19/26 REGS

USU42804AV30 HERTZ CORP. 19/28 REGS

US428040CN71 HERTZ CORP. 2022

