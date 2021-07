Anreicherung von Subsurface Digital Twins durch elektromagnetische Fernerkundung für die Widerstandsfähigkeit von Wasser, Umwelt und Infrastruktur

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute bekannt, dass seine Geschäftseinheit Seequent das dänische Unternehmen Aarhus GeoSoftware, einen Entwickler von geophysikalischer Software, übernommen hat. Die Akquisition erweitert die Lösungen von Seequent für das operative Grundwassermanagement sowie für Nachhaltigkeitsprojekte in den Bereichen Exploration, Schadstoffe und Belastbarkeit der Infrastruktur.

AGS Workbench is a comprehensive software package for processing, inversion, and visualization of geophysical and geological data. (Photo: Business Wire)

Aarhus GeoSoftware, eine Ausgründung der Universität Aarhus in Dänemark, entwickelt die Softwarepakete AGS Workbench, SPIA, Res2DInv und Res3DInv für die Verarbeitung, Inversion und Visualisierung von geophysikalischen Daten aus boden- und flugzeuggestützten elektromagnetischen (EM), elektrischen Widerstandstomographie (ERT) Fernerkundungsdaten und anderen Quellen. Mit der AGS-Software können Anwender 2D- und 3D-Bilder des elektrischen Widerstands im Untergrund erstellen. Die Ausgaben der Software können zur Unterscheidung und Differenzierung von Materialien im Untergrund verwendet und anschließend in Leapfrog von Seequent modelliert werden, um bei verschiedenen Untergrunduntersuchungen zu helfen.

Die Software verwendet elektrische Feldmessungen, die am Boden oder mit luftgestützten Sensoren erfasst werden, um die unterirdische Verteilung bestimmter Materialien wie Wasser, Mineralablagerungen und Tone abzubilden. Der elektrische Widerstand ermöglicht ein besseres Verständnis der Verteilung von Materialien wie Wasser, mineralischen Ablagerungen und Tonen, und wenn das Wasser andere Verbindungen wie Salz enthält, können Forscher und Fachleute aus der Industrie auf die Verteilung schließen.

Der Ursprung der AGS-Software war die Sicherstellung von sauberem Trinkwasser für zukünftige Generationen durch die Kartierung des Grundwassers in Dänemark. Heute wird die Software in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. zur Lokalisierung von Verwerfungen und Hohlräumen im Untergrund, um Baurisiken zu minimieren, im Bergbau zur Untersuchung von Erzkörpern und Abraumprozessen, zur Überwachung von Grundwasser- und Schadstoffbewegungen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verstehen, zur Modellierung der Stabilität von Dämmen und Tunneln und zur Bewertung des Erdrutsch Risikos, um die Widerstandsfähigkeit von Anlagen oder die Auswirkungen von Bauplänen zu beurteilen. Seequent wird seine Tradition der Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Universität Aarhus bei der Entwicklung von geophysikalischen AGS-Lösungen fortsetzen.

Graham Grant, Chief Executive Officer von Seequent, sagte: "Die Akquisition wird unsere Arbeitsabläufe um neue geophysikalische Datenverarbeitungsmöglichkeiten erweitern, um die Untersuchung und Modellierung des Untergrunds voranzutreiben. Die Software von AGS, gekoppelt mit der fortschrittlichen geologischen Modellierungs- und Analysesoftware von Seequent, bildet ein Schlüsselwerkzeug für das Verständnis und das Management von Grundwasser und die Bewertung von Risiken in Infrastrukturen wie Dämmen und Kanälen. Wir sind begeistert von den neuen Möglichkeiten, die sich dadurch für unsere gemeinsamen Anwender weltweit eröffnen und die lebenslangen digitalen Zwillinge verbessern."

Toke Højbjerg Søltoft, Chief Executive Officer von Aarhus GeoSoftware, sagte: "Die globale Reichweite von Seequent wird es AGS-Software ermöglichen, mehr Projekte weltweit positiv zu beeinflussen. Während wir unsere Lösungen weiterentwickeln, werden unsere Anwender davon profitieren, dass unsere Tools in das Ökosystem und den Workflow von Seequent eingebunden sind. Wir freuen uns, Seequent beizutreten und gemeinsam an unserer Vision zu arbeiten, Unternehmen dabei zu helfen, durch ein besseres Verständnis des Untergrunds fundiertere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aarhusgeosoftware.dk/.

Bild 1: https://www.bentley.com/-/media/Images/Press%20Release%20Images/2021/Aarhus_Workbench

Bildunterschrift: AGS Workbench ist ein umfassendes Softwarepaket zur Verarbeitung, Inversion und Visualisierung von geophysikalischen und geologischen Daten. Das AGS Workbench-Paket basiert auf einer GIS-Schnittstelle und enthält spezielle Datenverarbeitungsmodule für verschiedene geophysikalische Datentypen. Das Paket integriert alle Arbeitsschritte von der Verarbeitung der Rohdaten bis zur endgültigen Visualisierung und Interpretation der Inversionsmodelle.

Bild 2: https://www.bentley.com/-/media/Images/Press%20Release%20Images/2021/Aarhus_Workbench_TEM_Workflow

Bildunterschrift: Mit der luftgestützten elektromagnetischen (AEM) Fernerkundung werden umfangreiche Datenmengen von einem Flugzeug aus erfasst. Eine Sensorschleife unter einem Hubschrauber oder Kleinflugzeug sendet ein elektromagnetisches Signal an die Erde. Basierend auf den Eigenschaften des Untergrunds wird ein sekundäres Feld erzeugt und am Flugzeug gemessen. Diese Daten werden dann verarbeitet, um die elektrischen Eigenschaften des Untergrundes abzuschätzen. Die AGS Workbench-Software wird für die Verarbeitung, Inversion und Visualisierung der mit AEM und anderen geophysikalischen Methoden erfassten Daten verwendet.

Die luftgestützte elektromagnetische (AEM) Fernerkundung nutzt elektromagnetische Induktion, um umfangreiche Datenmengen von einem Flugzeug aus zu sammeln. Es handelt sich um eine schnelle und kostengünstige Methode zur Kartierung des Untergrunds, die große Gebiete (10s-1000s von km 2 in wenigen Tagen abdecken kann, keine neuen Bohrungen oder Bodenzugänge erfordert und durch die Verwendung von 3D-Modellierungs- und Visualisierungssoftware eine kurze Bearbeitungszeit für die Kartierung des Untergrunds ermöglicht.

Bei dieser Technik schleppt ein Hubschrauber oder ein Kleinflugzeug eine Sensorschleife etwa 30 Meter über dem Boden. Diese erzeugt ein elektromagnetisches Signal, das aufgrund der Eigenschaften des Untergrunds in die Erde übertragen wird, wodurch ein sekundäres Feld erzeugt und am Flugzeug gemessen wird. Diese Daten werden dann verarbeitet, um die elektrischen Eigenschaften des Untergrundes abzuschätzen. Je nach Widerstand oder Leitfähigkeit hilft das zurückgesendete Signal den Geowissenschaftlern, die Beschaffenheit des Untergrundes zu ermitteln.

Bild 3: https://www.bentley.com/-/media/Images/Press%20Release%20Images/2021/AEM_slice

Bildunterschrift: Sensing-Daten, die in der Software AGS Workbench verarbeitet und invertiert wurden, können anschließend in Leapfrog Works von Seequent zu einem 3D-Modell kombiniert werden, das einen detaillierten Überblick über die Ressourcen gibt. Das obige Bild ist eine hydrogeologische Karte des Untergrunds des Principal Aquifers (und Teilen des Ogallala Aquifers) in Nebraska, Vereinigte Staaten. Zur Erfassung der Daten des 4.000 Quadratmeilen großen Untersuchungsgebiets wurde die luftgestützte elektromagnetische (AEM) Fernerkundung verwendet. Die farbcodierten Volumina stellen acht Widerstandskategorien dar. Höhere Widerstandswerte werden als gelb bis rot (Sand und Kies) dargestellt, niedrigere Widerstandswerte werden als blau bis grün (Ton und Schluff) dargestellt und braun steht für Grundgestein.

Über Seequent

Seequent, ein Unternehmen von Bentley, ist weltweit führend in der Entwicklung leistungsstarker geowissenschaftlicher Analyse-, Modellierungs- und Kollaborationstechnologien für das Verständnis geowissenschaftlicher und technischer Entwurfslösungen. Unsere Lösungen ermöglichen es den Menschen, komplexe Daten zu analysieren, Risiken zu verwalten und letztendlich bessere Entscheidungen über die Herausforderungen in den Bereichen Erde, Umwelt und Energie zu treffen.

Die Software von Seequent wird weltweit bei Großprojekten eingesetzt, z. B. beim Bau von Straßen- und Eisenbahntunneln, bei der Erkennung und Verwaltung von Grundwasser, bei der Erkundung von Geothermie, bei der Kartierung von Unterwasserinfrastrukturen, bei der Bewertung von Ressourcen und bei der unterirdischen Lagerung von abgebrannten Kernbrennstoffen.

Die globale Präsenz von Seequent umfasst den Hauptsitz in Christchurch und die F&E-Zentren in Christchurch und Kanada sowie ein Netzwerk von Niederlassungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika, Südamerika, Nordamerika und Europa, die Unternehmen mit führenden Untergrundlösungen in über 100 Ländern betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.seequent.com oder folgen Sie Seequent auf LinkedIn oder Twitter.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Arbeiten und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus sowie Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot gehören MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von über 800 Millionen US-Dollar in 172 Ländern. www.bentley.com/de

