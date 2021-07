ONWARD meldete heute die Berufung von Andy Dolan, einen Marketingexperten mit 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitssektor, zum Vice President of Marketing.

"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme von Andy in unser Team, da er bereits erfolgreich kommerzielle und Marketingstrategien vorangebracht hat", sagte Dave Marver, Chief Executive Officer von ONWARD. "Andy kennt die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Rückenmarksverletzungen. Seine Expertise und Leidenschaft werden bei unseren weiteren Bestrebungen, die bahnbrechende Therapien von ONWARD weiterzuentwickeln und zu skalieren, von unschätzbarem Wert sein."

Unmittelbar vor seinem Wechsel zu ONWARD war Andy Dolan bei ReWalk Robotics als Vice President of Marketing and Reimbursement tätig. In dieser Funktion leitete er die weltweite Produktvermarktung, die Kommunikation, die Kostenerstattung in den USA und die Neugeschäftsentwicklung für das Unternehmen. Davor bekleidete er Positionen im Marketing und Produktmanagement.

Weitere Erfahrung sammelte Dolan bei Boston Scientific und Johnson Johnson, wo er sich in kaufmännischen und Produktmanagementfunktionen mit der Schulung von Anbietern und der Verbesserung des Zugangs von Patienten zu Behandlungen beschäftigte.

"In meiner gesamten Karriere war es mir immer ein persönliches Anliegen, ungedeckte Bedürfnisse zu verstehen und Patienten den Zugang zu Innovationen zu verschaffen, die sie zur Verbesserung ihrer Lebensqualität dringend benötigen", sagte Dolan. "Sehr gerne werde ich mein persönliches Anliegen mit den Zielen von ONWARD verbinden, um vielversprechende Therapien für Menschen mit Rückenmarksverletzungen voranzubringen."

Andy Dolan erwarb seinen Bachelor am Springfield College sowie einen MBA an der Universität Massachusetts, Amherst. Überdies hat er einen Masterabschluss der Tufts University in Bioingenieurwissenschaften.

Über ONWARD

ONWARD (@onwdempowered) ist ein Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Wiederherstellung der Bewegung, Unabhängigkeit und Gesundheit von Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt. Die Arbeit von ONWARD baut auf mehr als einem Jahrzehnt Grundlagenforschung und präklinischer Forschung auf, die in den weltweit führenden neurowissenschaftlichen Laboratorien durchgeführt wurde. Die ARC-Therapie von ONWARD, die über implantierbare (ARC-IM) oder externe (ARC-EX) Systeme angewandt werden kann, bewirkt eine zielgerichtete, programmierte Stimulation des Rückenmarks, um Bewegungen und andere Funktionen bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen wiederherzustellen, sodass die Lebensqualität der Betroffenen verbessert wird. ONWARD hat von der FDA insgesamt drei Mal den Status "Breakthrough Device Designation" (Kennzeichnung als bahnbrechendes Gerät) erhalten, zu denen sowohl ARC-IM als auch ARC-EX gehören. Die erste zulassungsrelevante FDA-Studie des Unternehmens mit dem Namen Up-LIFT, die im Januar 2021 gestartet wurde, sieht die Aufnahme von 65 Probanden an bis zu 15 Zentren weltweit vor.

Der Hauptsitz von ONWARD befindet sich am High Tech Campus in Eindhoven, Niederlande, und dem EPFL Innovation Park in Lausanne, Schweiz. Mit seiner Niederlassung in Boston, Massachusetts, USA, stärkt das Unternehmen seine Präsenz in den USA. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter ONWD.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter und LinkedIn.

