Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9) wird sich im Zuge des erwarteten Wechsels des Ankeraktionärs in Zukunft auf das Industriegeschäft in Europa konzentrieren. Das Geschäft mit Automotive-Kunden wird vollständig an paragon, derzeit noch Mehrheitsaktionärin der Voltabox AG, übergeben. Der Automobilzulieferer ist dann exklusiver Lizenznehmer der neuen Flow-Shape-Design-Technologie von Voltabox für Pkw, Lkw und Zweiräder. Der zukünftige geographische Fokus von Voltabox liegt in Europa; für die defizitäre US-Tochtergesellschaft wurde ein Verkaufsprozess gestartet. Die Konzentration der Markt- und Produktausrichtung ...

