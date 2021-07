Hamburg (www.anleihencheck.de) - Wochenlang haben die Renditen der Staatsanleihen sich nicht so recht vom Fleck bewegt und jetzt gehen sie plötzlich - nach unten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Zehnjährige T-Notes würden derzeit unter 1,30% rentieren, die entsprechenden Bunds seien wieder bei -0,32%. Einer der Gründe für den Absturz der Renditen sei die Ausbreitung der Deltavariante. Diese sei nach offiziellen Angaben der US-Gesundheitsbehörde die dominante Variante in den USA. Einige Bundesstaaten wie Texas hätten sämtliche Regeln aufgehoben, obwohl der Impfprozess stocke. In 14 Staaten liege die Quote der vollständig geimpften unter 40%, in nur vier Staaten über 60%. Von einer Herdenimmunität sei man noch weit entfernt. Der Renditerückgang habe auch mit etwas enttäuschenden Konjunkturdaten zu tun. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in den USA (Juli) und die Auftragseingänge in Deutschland (Mai) hätten zuletzt Rückgänge verzeichnet. Auch die deutsche Industrieproduktion (Mai) sei gefallen, womit man Frankreich und Spanien folge. ...

