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Immobilien
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22,50022,66008.07.
Dow Jones News
08.07.2021 | 23:34
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GRAND CITY PROPERTIES PUBLISHES SUBSCRIPTION PRICE AND SUBSCRIPTION RATIO FOR SCRIP DIVIDEND

DJ GRAND CITY PROPERTIES PUBLISHES SUBSCRIPTION PRICE AND SUBSCRIPTION RATIO FOR SCRIP DIVIDEND 

Grand City Properties S.A. (IRSH) 
GRAND CITY PROPERTIES PUBLISHES SUBSCRIPTION PRICE AND SUBSCRIPTION RATIO FOR SCRIP DIVIDEND 
08-Jul-2021 / 23:00 CET/CEST 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED 
STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF 
APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS 
GRAND CITY PROPERTIES PUBLISHES SUBSCRIPTION PRICE AND SUBSCRIPTION RATIO FOR SCRIP DIVIDEND 
08 July 2021 
Grand City Properties (the "Company") announces the publication of the subscription ratio 27.38: 1 and subscription 
price EUR19.16 for the Scrip Dividend on its website. 
Please find further information under the following link to the website: 
https://www.grandcityproperties.com/investor-relations/general-meeting/agm-egm-2021/ 
About the Company 
The Company is a specialist in residential real estate, value-add opportunities in densely populated areas primarily in 
Germany. The Company's strategy is to improve its properties by repositioning and intensive tenant management, and then 
create value by subsequently raising occupancy and rental levels. Further information: www.grandcityproperties.com 
Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) is a public limited liability company (société anonyme) incorporated 
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, 
Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce 
et des Sociétés Luxembourg) under number B 165 560. The shares of the Company are listed on the Prime Standard segment 
of Frankfurt Stock Exchange. 
Contact: 
Grand City Properties S.A. 
1, Avenue du Bois 
L-1251 Luxemburg 
T: +352 28 77 87 86 
E: info@grandcity.lu 
www.grandcityproperties.com 
Press Contact: 
Katrin Petersen 
Grand City Properties S.A. 
T: +49 (30) 374-381 5218 
E: katrin.petersen@grandcity.lu 
 
DISCLAIMER 
THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES. 
THE SECURITIES MENTIONED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES 
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT 
REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE 
SECURITIES IN THE UNITED STATES. 
THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED AT AND IS ONLY BEING DISTRIBUTED IN THE UNITED KINGDOM TO (I) PERSONS WHO HAVE 
PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND 
MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE ORDER), (II) HIGH NET WORTH ENTITIES, AND OTHER PERSONS TO WHOM 
IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED FALLING WITHIN ARTICLE 49 OF THE ORDER, AND (III) PERSONS TO WHOM IT MAY 
OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS RELEVANT PERSONS). THIS 
COMMUNICATION MUST NOT BE READ, ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR 
INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN 
ONLY WITH RELEVANT PERSONS. 
IN THE UNITED KINGDOM AND IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE 
SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(E) OF REGULATION 
(EU) 2017/1129 AND REGULATION (EU) 2017/1129 AS IT FORMS PART OF UNITED KINGDOM DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN 
UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (TOGETHER, THE PROSPECTUS REGULATION) (QUALIFIED INVESTORS). ANY PERSON IN THE UNITED 
KINGDOM OR IN THE EEA WHO ACQUIRES THE SECURITIES IN ANY OFFER (AN INVESTOR) OR TO WHOM ANY OFFER OF THE SECURITIES IS 
MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR. ANY INVESTOR WILL ALSO BE DEEMED TO 
HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS 
IN THE UNITED KINGDOM OR IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW 
TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE UNITED KINGDOM OR IN THE EEA TO PERSONS WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR 
PUBLICATION BY THE COMPANY OR ANY OF THE MANAGERS OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS REGULATION. 
THIS ANNOUNCEMENT MAY CONTAIN PROJECTIONS OR ESTIMATES RELATING TO PLANS AND OBJECTIVES RELATING TO OUR FUTURE 
OPERATIONS, PRODUCTS, OR SERVICES, FUTURE FINANCIAL RESULTS, OR ASSUMPTIONS UNDERLYING OR RELATING TO ANY SUCH 
STATEMENTS, EACH OF WHICH CONSTITUTES A FORWARD-LOOKING STATEMENT SUBJECT TO RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE 
BEYOND THE CONTROL OF THE COMPANY. ACTUAL RESULTS COULD DIFFER MATERIALLY, DEPENDING ON A NUMBER OF FACTORS. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU0775917882, XS1130507053, XS1191320297, XS1220083551, XS1491364953, XS1373990834, XS1654229373, 
        XS1811181566, XS1706939904, XS1763144604, XS1781401085, CH0401956872 
Category Code: MSCL 
TIDM:     IRSH 
LEI Code:   5299002QLUYKK2WBMB18 
Sequence No.: 116257 
EQS News ID:  1217014 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 
Image link: 
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1217014&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2021 17:01 ET (21:01 GMT)

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© 2021 Dow Jones News
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