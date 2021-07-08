DJ GRAND CITY PROPERTIES PUBLISHES SUBSCRIPTION PRICE AND SUBSCRIPTION RATIO FOR SCRIP DIVIDEND
Grand City Properties S.A. (IRSH) GRAND CITY PROPERTIES PUBLISHES SUBSCRIPTION PRICE AND SUBSCRIPTION RATIO FOR SCRIP DIVIDEND 08-Jul-2021 / 23:00 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS GRAND CITY PROPERTIES PUBLISHES SUBSCRIPTION PRICE AND SUBSCRIPTION RATIO FOR SCRIP DIVIDEND 08 July 2021 Grand City Properties (the "Company") announces the publication of the subscription ratio 27.38: 1 and subscription price EUR19.16 for the Scrip Dividend on its website. Please find further information under the following link to the website: https://www.grandcityproperties.com/investor-relations/general-meeting/agm-egm-2021/ About the Company The Company is a specialist in residential real estate, value-add opportunities in densely populated areas primarily in Germany. The Company's strategy is to improve its properties by repositioning and intensive tenant management, and then create value by subsequently raising occupancy and rental levels. Further information: www.grandcityproperties.com Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) is a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 165 560. The shares of the Company are listed on the Prime Standard segment of Frankfurt Stock Exchange. Contact: Grand City Properties S.A. 1, Avenue du Bois L-1251 Luxemburg T: +352 28 77 87 86 E: info@grandcity.lu www.grandcityproperties.com Press Contact: Katrin Petersen Grand City Properties S.A. T: +49 (30) 374-381 5218 E: katrin.petersen@grandcity.lu DISCLAIMER THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES. THE SECURITIES MENTIONED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES. 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ANY INVESTOR WILL ALSO BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE UNITED KINGDOM OR IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE UNITED KINGDOM OR IN THE EEA TO PERSONS WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY THE COMPANY OR ANY OF THE MANAGERS OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS REGULATION. THIS ANNOUNCEMENT MAY CONTAIN PROJECTIONS OR ESTIMATES RELATING TO PLANS AND OBJECTIVES RELATING TO OUR FUTURE OPERATIONS, PRODUCTS, OR SERVICES, FUTURE FINANCIAL RESULTS, OR ASSUMPTIONS UNDERLYING OR RELATING TO ANY SUCH STATEMENTS, EACH OF WHICH CONSTITUTES A FORWARD-LOOKING STATEMENT SUBJECT TO RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF THE COMPANY. ACTUAL RESULTS COULD DIFFER MATERIALLY, DEPENDING ON A NUMBER OF FACTORS. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU0775917882, XS1130507053, XS1191320297, XS1220083551, XS1491364953, XS1373990834, XS1654229373, XS1811181566, XS1706939904, XS1763144604, XS1781401085, CH0401956872 Category Code: MSCL TIDM: IRSH LEI Code: 5299002QLUYKK2WBMB18 Sequence No.: 116257 EQS News ID: 1217014 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------ Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1217014&application_name=news
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July 08, 2021 17:01 ET (21:01 GMT)
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