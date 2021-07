Irgendwann muss der Markt auch mal konsolidieren! Beinahe täglich hatte der S&P 500 in den letzten Wochen ein neues Hoch erklommen. Trotz einzelner Inflationswarnungen von Notenbanken kletterten die Aktien munter weiter: "The trend is your friend!" - so ist es auch kein Beinbruch, mal 2% abgeben zu müssen. Jetzt kam es soweit - die Anleger gingen erst mal in Deckung. Es muss sich zeigen, ob starke Trends auch einen temporären Abschwung aushalten. Wir blicken hierbei auf drei interessante Aktien.

Den vollständigen Artikel lesen ...