Während der britische Finanzminister Rishi Sunak via BBC-Radio vor dem EM-Endspiel die Wirtschaft des Königreichs trotz Coronapandemie und Delta-Variante im Aufwind sieht, warnt der Wirtschaftswissenschaftler und Direktor des National Institute of Economic and Social Research, Jagjit Chadha, vor zu frühem Optimismus. "Es ist noch viel zu früh, um die Korken knallen zu lassen", so Chadha.Der britische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...