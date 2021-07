Berlin (ots) - Der Sommer ist da und viele Menschen gönnen sich eine kleine Auszeit. Doch manchmal fällt es uns schwer, wirklich herunterzufahren und die Ferien zu genießen. Die Bücher-App Nextory (http://nextory.de) bringt Entspannungssuchende in Urlaubsstimmung und präsentiert die Hörbuchserie Satisfying Summer Sensations mit sommerlichen Klangerlebnissen, ASMR und binauralen Sounds.Die Hörbuchserie umfasst fünf Titel mit Klängen, die an Stränden, in Gärten und in Wäldern aufgenommen wurden. Jedes Hörbuch beinhaltet "binaurale Tonaufnahmen". Dabei handelt es sich um ein Audioformat mit 3D-Effekt, das den Zuhörer akustisch direkt an den Ort der Aufnahme mitnimmt. Die Audiobücher beinhalten außerdem ASMR-Sounds (Autonomous Sensory Meridian Response), die ein wohliges Kribbeln im Körper auslösen. Dieses Phänomen hat die Welt in den letzten Jahren im Sturm erobert und wurde auf YouTube und TikTok millionenfach aufgerufen.- Wir haben oft hohe Erwartungen an den lang ersehnten Sommer und vergessen manchmal, einfach abzuschalten und zu genießen. Aus diesem Grund ist die Hörbuchserie von Nextory entstanden. "In fünf unterschiedlichen Teilen erschaffen wir die herrlichsten Sommermomente, damit Sie Entspannung finden und in den Sommer eintauchen", verrät Magnus Nytell, Content Director von Nextory.- Manche Menschen erleben im Urlaub ein richtiges Stimmungstief. Dahinter versteckt sich oft der eigene Erwartungsdruck, entspannen zu müssen und zur Ruhe zu kommen. So ein Tief ist zwar kein Grund zur Sorge, kann jedoch zu Stress und innerer Unruhe führen. Mit Unterstützung von außen lässt sich die Fähigkeit zur Entspannung trainieren. Denn unsere Stimmung wird auch von unseren Sinnen beeinflusst. "Ein klassisches Beispiel ist der Appetit, der durch den Duft einer Pizza angeregt wird", erklärt Rebecka Dahlgren, lizenzierte Psychologin.- Auch unser Hörsinn beeinflusst unsere Stimmung und die Fähigkeit zu entspannen. Deshalb lohnt es sich, die individuelle Wahrnehmung von Klängen zu erkunden. Manche mögen geführte Meditationen, andere bevorzugen beruhigende Melodien und wieder andere entspannen bei ganz einfachen Klängen. "Das Angebot an Musiktiteln und Klängen zur Entspannung ist riesig", ergänzt Rebecka Dahlgren.Lauschen Sie hier den Satisfying Summer Sensations:Titel 1: Beach Breeze (https://www.nextory.de/buch/beach-breeze-11027036/)Titel 2: Garden Ambiance (https://www.nextory.de/buch/garden-ambiance-11027163/)Titel 3: Forest Retreat (https://www.nextory.de/buch/forest-retreat-11027164/)Titel 4: Vacation Vibe (https://www.nextory.de/buch/vacation-vibe-11027165/)Titel 5: Ocean Escape (https://www.nextory.de/buch/ocean-escape-11027166/)Über Nextory (http://nextory.de): Nextory ist ein Streamingdienst mit mehreren hunderttausend Hörbüchern, Hörspielen und E-Books. Das Unternehmen wurde 2015 von den beiden Schweden Shadi Bitar und Ninos Malki gegründet. Ihr Ziel ist es, die Welt für das Lesen zu begeistern und das Leben der Menschen mit wundervollen Geschichten zu bereichern.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:Carolina Laurén, Pressesprecherincarolina.lauren@nextory.com+46 73-316 34 20Original-Content von: Nextory AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157062/4963841