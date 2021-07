Der Wasserstoff-Spezialist Ballard Power kann einen neuen Auftrag verbuchen. Tata Motors (zur Tata Group gehörend) aus Indien hat 15 Brennstoffzellen-Module für Busse bei den Kanadiern geordert. Die Lieferung aller Einheiten soll bis 2022 abgeschlossen werden, einen Auftragsgegenwert nennt Ballard Power indes nicht.Die mit Brennstoffzellen betriebenen Busse (FCEB) sollen in der Stadt Faridabad zum Einsatz kommen. Tata liefert die 15 Busse wiederum an an das Forschungs- und Entwicklungszentrum der ...

