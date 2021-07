Royal Dutch Shell hat angekündigt, die Ausschüttungen an die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen wieder deutlich erhöhen zu wollen. Das kam an der Börse gut an. Zahlreiche Analysten raten weiterhin zum Kauf der Dividendentitel.So hat etwa die UBS die Einstufung für die Shell-Aktie auf "Buy" belassen (Kursziel: 1.860 Britische Pence, umgerechnet 21,67 Euro). Analyst Jon Rigby lobte den Plan, die Ausschüttungen an die Aktionäre wieder zu erhöhen. Die kanadische Bank RBC ist noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...