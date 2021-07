Ganz viel Plata statt Plomo!!!: Silber mit erneutem Anlauf auf die 30 Dollar! Dieses Silver-Bullet in Mexiko brauchen Sie jetzt!

Anzeige / Werbung

Wer Silber sagt, muß jetzt auch Zacatecas sagen. In Mexikos bestem Silber-Distrikt gibt es noch ungehobene Potenziale - wie das von Zacatecas Silver (WKN: A2QQCM). Einen besseren Silber-Hebel gibt es wohl nicht.

Silber hat viele Talente, angefangen von seiner großen Rolle für die Industrie über seine antibakterielle bzw. keimtötende Wirkung bis hin zur Edelmetallabsicherung gegen die anziehende Inflation. Jedoch scheint das Edelmetall mit dem Aufkommen der Kryptowährungen und den Meme-Aktien wieder größtenteils in Vergessenheit geraten zu sein. Das ändert sich wohl erst mit Silberpreisen über 30 USD/Feinunze schlagartig - und die sind gar nicht so weit weg!



Tatsächlich erreichte das Gold/Silber-Verhältnis im vergangenen Jahr satte 127 zu 1 - den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen! Zur besseren Einordnung: Zuletzt wurde ein solch absurdes Ratio in den 1940er und frühen 1990er Jahren gesehen. Das zeigt einmal mehr: Wir leben in historischen Zeiten, auch was den Silberpreis betrifft.



Doch das war 2020: Zwar hat sich das Gold/Silber-Ratio inzwischen wieder bei 70 eingependelt, ist von Normalität aber immer noch weit entfernt. Wir beobachten indes am Silbermarkt eine Zeitenwende, denn erstmals sind es Kleinanleger die hier große Preissprünge auslösen.







Im Moment wird für Silber Geschichte geschrieben - und kaum jemand bekommt es mit!



Erstmals in der Neuzeit sind die Anstiege des Silberpreises nicht das Ergebnis von Manipulationen oder institutionellen Käufern. Nein: Viele US-Kleinanleger wissen inzwischen wie stark Silber unterbewertet ist. Sie schickten nicht nur Gamestop und AMC zum Mond, sondern deckten sich auch Anfang des Jahres mit Silber ein, genauer mit physisch hinterlegten ETFs! Das brachte das "System" der Silberpreis-Deckelung beinahe an seine Grenzen, wie wir inzwischen wissen.



Zeitenwende am Silbermarkt



2020/21 haben einige Ereignisse die Fundamentaldaten des Silberpreises nach oben verschoben. Sie werden als Grundlage des nächsten Silberbooms in die Geschichte eingehen. Es hat schon seine Gründe, weshalb die Analysten der Citigroup im letzten November ihr 2021er Silber-Kursziel auf mindestens 40 US-Dollar taxierten, wobei die Experten 50 oder gar 100 Dollar als wahrscheinlichere Möglichkeiten auflisteten.



Sicherlich kennen auch Sie Berichte über die groß angelegten Manipulationen des Silberpreises, über rekordverdächtige Silbervorräte, die nur auf dem Papier bestanden, und "Reddit-Trader", welche den physischen Silbermarkt austrocknen möchten und so den kriminellen Machenschaften ein Ende bereiten würden. Eines Tages kollabiert die jahrelange Silbermanipulation und die Silberpreise explodieren nachhaltig, auch weil die manipulativen Praktiken nun stärker unter die Lupe genommen werden.



Noch wichtiger aber ist, dass Silber aus der echten Angebots- und Nachfrageperspektive wirklich zu glänzen beginnt! Die industrielle Nachfrage wird in diesem Jahr voraussichtlich ein Vierjahreshoch erreichen, da Elektronik, grüne Technologie, 5G-Technologie und Elektrofahrzeuge weiter boomen - für die alle Silber erforderlich ist.



Aber der größte Boom von allen ist, was mit Silber in der Investmentwelt passiert: Tatsächlich hat die boomende physische Nachfrage nach Anlagesilber dazu geführt, dass der US-Prägeanstalt zwischenzeitlich das Silber "ausgegangen" ist. Und während Anleger zwar noch immer günstige Silberaktien auf dem Kurszettel finden können, ist der Kauf von Silber-Anlagemünzen/barren ein teures Unterfangen. So liegt der Silberpreis am Spotmarkt zwar aktuell bei umgerechnet 22 Euro pro Unze. Aber im Durchschnitt zahlen Sie im realen Handel über 27 Euro pro Unze - mehr als 20% Prämie gegenüber dem Spot! Das zeigt Ihnen eindrucksvoll wo die Reise am Silbermarkt hingeht!







All dies führt zum Offensichtlichen: Wir brauchen mehr Silber.



Aber wie viele Silberproduzenten gibt es da draußen? Nicht viele!



Das Gros der Silberproduktion fällt als Beiprodukt bei der Goldförderung oder dem Abbau von Industriemetallen an. Reinrassige Silberminen gibt es nur wenige. Darüber hinaus wird die Silberproduktion in den kommenden Jahren voraussichtlich nur wenig wachsen - in einer Zeit, in der sowohl die Industrie- als auch die Investitionsnachfrage boomt.



Darüber hinaus ist die Qualität des abgebauten Silbers inzwischen so niedrig wie nie zuvor, und wie die meisten Metalle wird Silber heute nur noch selten in Adern abgebaut. Es braucht viele Tonnen Erde und Gestein, um auch nur eine Unze zu gewinnen!



Die Nachfrage nach Silber steigt stetig, doch wie lange kann das Angebot hier noch mithalten?



Deshalb ist es nun an der Zeit nach geeigneten Silberplayern Ausschau zu halten, die einen explosiven Hebel auf den Silberpreis mitbringen: Denn das was hier auf uns zukommt ist etwas ganz Großes!



JETZT und wohl nur für kurze Zeit können Sie sich in dieser nächsten großen Investmentchance positionieren: SILBER und das kleine Feld stark gehebelter Silber-Juniors!



Wenn Geld in diesen Sektor fließt, dann verteilt es sich auf vergleichsweise wenige Aktien. Entsprechend groß sind die zu erwartenden Kurssprünge: 100% und mehr binnen weniger Monate sind dann durchaus möglich!



Wenn wir an Silber denken, kommt uns zuerst Mexiko in den Sinn. Mexiko ist der richtige Ort, wenn es um Silber geht. Es ist nicht nur der weltweit führende Silberproduzent, der über 20% der gesamten Jahresproduktion der Welt ausmacht, sondern auch die Heimat vieler Silber-Erfolgsgeschichten.



Eine solche entfaltet sich derzeit im Zentrum des Landes, im berühmten mexikanischen Fresnillo-Silber-Gürtel. Dort wächst ein neuer Silver-Junior heran, dem wir eine große Zukunft zutrauen.







Starinvestor Eric Sprott hat sich an dieser Company bereits signifikant beteiligt. Außerdem liegen 35% (!) der Aktien beim Management und Angestellten.



Und: Auf seiner Liegenschaft ist der noch weitgehend unbekannte Aufsteiger von deutlich größeren Silber-Playern regelrecht umzingeln, darunter Pan American Silver, Endeavour Silver, MAG Silver und Fresnillo!



Dieses Unternehmen ist....



Zacatecas Silver

TSX-V: ZAC - WKN: A2QQCM

www.zacatecassilver.com



Einer der wichtigsten Aspekte jeder Bergbauexploration ist die Infrastruktur, die oft zu einem sehr geringen Kapitalbedarf für die Produktion führen kann.



Und hier glänzt Zacatecas Silver: Für Bergbauunternehmen wie dieses bietet die Provinz Zacatecas nicht nur eine Weltklasse-Geologie mit hochgradigen Silbervorkommen, sondern auch eine bedeutende Infrastruktur und einen außergewöhnlichen Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften.



Nun aber zu den harten Fakten des Zacatecas-Projektpaketes: Unterm Strich sitzt die Gesellschaft auf einem 7.826 Hektar großen Landpaket mit umfangreichen Gold/Silber-Basismetall-Mineralisierungen. Dank der Historie ist auch schon eine historische Ressource von 19,5 Mio. Unzen Silber-Äquivalent bekannt. Frühere Bohrungen brachten u.a. 0,4 Meter mit 2.500 g/t Silber + 3,7 g/t Gold sowie 2,09 Meter mit 1.309 g/t Silber!



Die Zacatecas-Konzessionen umfassen vier Hauptzielgebiete: Panuco, Muleros, El Cristo und San Manuel-San Gill - allesamt Lagerstätten mit hochvererzten Adersystemen in einem Weltklasse-Silberabbaugebiet, jedoch höchst unterschiedlichem Explorationsstand. Panuco geht mit Sicherheit als erstes in Produktion, San Manuel-San Gill ist hingegen der absolute Silver-Joker.







10.000-Meter-Bohrprogramm läuft an



Vor Ort wird in wenigen Tagen, wahrscheinlich noch vor Ende Juli, ein 10.000-Meter-Bohrprogramm anlaufen. Zuvor müssen ein langwieriges Genehmigungsverfahren mit den zuständigen Behörden und die nötigen Absprachen mit Landbesitzern getroffen werden. Auch hier ist die Company nun in den letzten Zügen, so dass sich die Bohrer schon bald drehen können.



"Der Prozess, von der Feldkartierung und Bohrzielbestimmung zu einem genehmigten Bohrprogramm überzugehen, beinhaltet oft eine Reihe von Schritten, einschließlich Umweltstudien. Unsere Feldgeologen und Berater waren bei der Fertigstellung aller Studien äußerst effizient und haben nun drei- bis fünfjährige Vereinbarungen mit Landbesitzern, Gemeinden und Kommunen abgeschlossen", erklärt Dr. Chris Wilson, Chief Operating Officer und Director von Zacatecas Silver die jüngsten Fortschritte.



Am wichtigsten aus unserer Sicht: Die Einreichung der entsprechenden Umweltstudien stellt die letzte Stufe des Bohrgenehmigungsprozesses dar! Somit können die Bohrarbeiten in Kürze endlich starten, lange genug hat es gedauert!



Glücklicherweise ist die große historische Silberressource auf Panuco in mehreren Richtungen und in der Tiefe offen sind: Jenes signifikante Tiefenpotenzial bei allen Adersystemen ist nichts weniger als die Chance auf eine komplette Neubewertung der Zacatecas-Aktie. Die Lagerstätte besteht aus drei markanten, von Nordwesten nach Südosten verlaufenden und nach Südwesten abfallenden Adern und Aderbrekzien mit einer Streichenlänge von stolzen 4 Kilometern!



Am Ende der Arbeiten auf Panuco wird eine komplett überarbeitete Ressourcenschätzung mit deutlich größeren Zahlen stehen. Panuco ist damit klar auf dem Weg zur Silberproduktion.







Doch es kommt wohl noch deutlich besser für Zacatecas, denn neben dem Hauptprojekt Panuco hat Zacatecas 3 weitere, weitaus weniger erforschte Zielgebiete in petto, deren Ressource die von Panuco sogar noch übertreffen könnten.



Seitens des Explorationsteams wurden hier bereits diverse neue bedeutende mineralisierte Strukturen entdeckt und erste Bohrziele sind bereits ausgewählt. Unter anderem wurde eine 4 km lange Streichenerweiterung der weltberühmten Silberader Veta Grande entdeckt. Wir können uns vorstellen, dass sich allein diese Entdeckung als Companymaker entpuppt.



Zahlreiche Katalysatoren und Newsflow in naher Zukunft erwartet



Sobald Bohrungen die erhofften Ergebnisse liefern, ist der Kurs für den großen Sprung bereit! Und tatsächlich sieht die Zacatecas-Aktie bei Kursen um 1,10 Dollar (CAD) immer mehr wie eine gespannte Feder aus: Bereits über 1,25 Dollar wird ein großes Kaufsignal aktiv - und der Kurs zündet! Dann sind aus unserer Sicht schnell Kurse von 6 Dollar (umgerechnet 4,25 Euro) realistisch. Es wird mit näher rückendem Bohrprogramm also zeitnah wirklich hoch spannend!



Zacatecas Silver gibt in Kürze Vollgas und steht unmittelbar vor wichtigen Katalysatoren! In diesem Zusammenhang müssen Sie noch von der super engen Aktienstruktur der Company wissen: Bei nur 52,4 Mio. ausstehenden Aktien sind nur wenige handelbar - und es werden immer weniger, denn CEO Bryan Slusarchuk kauft sukzessive die viel zu günstigen Papiere am Markt auf! Es gibt wohl kaum ein besseres Vorzeichen für die Zukunft als solche Insiderkäufe!



Ohnehin stehen hinter Zacatecas Silver dieselben Leute, welche auch K92 Mining, Turmalina Metals und Fosterville South zu großen Erfolgen machten. Wenn Sie also vom absehbaren Silber-Boom stark gehebelt profitieren wollen, dann sollte Zacatecas Silver Ihre erste Wahl sein.



Mit nur 55 Mio. Dollar (CAD) Börsenwert ist dieser Silver-Player derzeit signifikant günstiger als die Peer Group. Und nun steht die Aktie vor dem lang ersehnten Kaufsignal: das dürfte viele Schnäppchenjäger auf den Plan rufen.









