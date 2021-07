The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2021ISIN NameDE000A2BPL90 AGRARIUS AG INH. O.N.US30212PBF18 EXPEDIA GRP 21/31 144AXS0648477593 NTPC 11/21 MTNDK0009511537 NYKREDIT 2021DE000LB01X71 LBBW STUFENZINS 15/21DE000LB0HG13 LBBW HPF 11/21 MTNDE000DK0LAH4 DEKA GM ANL DL 16/21DE000A1R00P0 SACHSEN-ANH.LS 14/21XS1884811594 GARRETT LX I 18/26 REGSUS50077LAK26 KRAFT HEINZ F. 16/25US86562MAE03 SUMITOMO MITSUI F. 16/21DE000HLB5H44 LB.HESS.-THR.IS.11E/2017CH0132112993 OP YRITYSPANKKI 11/21CH0247163618 OP YRITYSPANKKI 14/21SGXN49405909 OLAM INTL LTD -ANR-