Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern den nächsten heftigen Rücksetzer erlebt. In der Spitze ging es um über zwei Prozent nach unten. Kurz vor Handelsschluss zog der DAX dann wieder etwas an. Trotzdem lag er am Ende bei 15.421 Punkten. Die Marktidee ist diesmal die Commerzbank.