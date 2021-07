NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Leoni vor der Quartalsbilanz von 5,90 auf 7,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das zweite Jahresviertel sei ein wichtiges für den Automobilzulieferer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wohl schwersten negativen Auswirkungen der geringen Autoproduktion, hohe Anlaufkosten sowie zusätzliche Ausgaben für Fracht und Logistik dürften sich niedergeschlagen haben. Der Experte rechnet aber auf bereinigter Basis mit einer starken Profitabilität im ersten Halbjahr und erhöhte daher seine Schätzungen./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 19:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:15 / BST



ISIN: DE0005408884

