Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bisher hatte die EZB das Ziel, die Teuerungsrate unter, aber nahe 2% zu halten, so die Analysten der Helaba.Gelungen sei der EZB dies in den letzten zehn Jahren per saldo nicht. Der Durchschnittswert liege bei 1,1%. Auch die mittelfristigen Inflationserwartungen würden seit Jahren auf niedrigen Niveaus tendieren, was der EZB zunehmend Sorgen bereite. Vor diesem Hintergrund sei ein lang angekündigter Strategiewechsel vollzogen worden. Die EZB peile nun ein symmetrisches, mittelfristiges Inflationsziel von 2,0% an. Abweichungen davon seien zwar unerwünscht, könnten aber kurzfristig toleriert werden. ...

