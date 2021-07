Nasdaq Helsinki Ltd: CHANGE OF MARKET SEGMENT FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP

NOTICE 9.7.2021 LEVERAGE CERTIFICATES CHANGE OF MARKET SEGMENT FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP Upon request by the issuer, the market segment for the instrument specified below issued by Nordea Bank Abp will change. The ISIN codes will remain unchanged. The changes will be valid as of July 12, 2021. ISIN Long Symbol Current Market New Market Segment Segment SE0016280 BEAR SX5E X1 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 655 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR SX5E X5 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 697 NORDNET F4 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL SX5E X2 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 721 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL SX5E X8 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 762 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR SX5E X2 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 663 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL SX5E X3 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 739 NORDNET F2 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR SX5E X8 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 705 NORDNET F4 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR SX5E X3 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 671 NORDNET F3 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL SX5E X4 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 747 NORDNET F Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL SX5E X1 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 713 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR SX5E X4 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 689 NORDNET F Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL SX5E X5 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 754 NORDNET F2 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR DAX X8 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 580 NORDNET F5 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR DAX X5 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 572 NORDNET F4 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR DAX X4 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 564 NORDNET F Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR DAX X3 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 556 NORDNET F3 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR DAX X2 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 549 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BEAR DAX X1 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 531 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL DAX X1 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 598 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL DAX X2 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 606 NORDNET F1 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL DAX X3 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 614 NORDNET F2 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL DAX X4 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 622 NORDNET F Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL DAX X5 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 630 NORDNET F2 Certificates/211 Extend ME/244 SE0016280 BULL DAX X8 HEL Leverage HEL Leverage Certificates 648 NORDNET F4 Certificates/211 Extend ME/244 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=1005648