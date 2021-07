München (ots) - Johannes B. Kerner wird auch die WM 2022 in Katar als Moderator bei MagentaTV präsentieren. Mit dieser Entscheidung hat die Telekom eine erste wichtige Personalie für das nächste Fußball-Großereignis besetzt, bei dem erneut alle Live-Spiele bei MagentaTV gezeigt werden. Die noch bis zum 12. Juli laufende EURO 2020 bewertet die Telekom als sehr erfolgreich. Nach nur dreimonatiger Vorbereitungszeit wurde die Europameisterschaft in fast 200 Live-Stunden bei MagentaTV und zusätzlich über 80 Live-Stunden aus der EM Stream-Arena inhaltlich und als Gesamt-Auftritt sehr gut umgesetzt. Im Zuge der EM hat MagentaTV seine Bekanntheit und Relevanz als innovative und wachsende TV-Plattform mit exklusiven Inhalten verstärkt und konnte sowohl in den Verkäufen als auch in den Nutzungszahlen im Juni ein deutliches Plus hinlegen.MagentaTV Motto 'Mehr EM geht nicht' hat sich bestätigt"Das MagentaTV EURO-Team hat ein fundiertes und vielschichtiges Gesamtbild abgegeben - wir haben unser Versprechen 'Mehr EM geht nicht' eingehalten", so Michael Schuld, Leiter Business Unit TV & Entertainment. "Auch durch unser innovatives Studio und neueste AR-Grafik-Technologie konnten wir überzeugen und zum Teil neue Maßstäbe setzen", betont Schuld kurz vor Ende des Turniers am kommenden Sonntag. "Wir haben zudem sehr positives Feedback hinsichtlich unserer Bild-Qualität erhalten. Insbesondere das UHD-Angebot hat Fußball-Live-Übertragungen durch MagentaTV auf ein neues Niveau gehoben", so Schuld weiter. Zudem sei ein klarer Trend zu verzeichnen, dass immer mehr Menschen Content wie die EURO2020 über unterschiedliche Plattformen zu Hause und unterwegs nutzen. An Spieltagen der deutschen Mannschaft verzeichnete die Telekom neue Rekorde beim Datenvolumen in ihrem Mobilfunknetz. Auch das mit jedem beliebigen Internetanschluss buchbare TV-Angebot der Telekom mit dem MagentaTV Stick und der MagentaTV App hatte noch nie mehr Zugänge und Nutzer als in den Wochen der EM.51 Spiele mit informativer und kritischer BerichterstattungDie Experten von MagentaTV, das als einziger Sender alle 51 Spiele der EURO 2020 übertragen hat, standen für ein klares, reflektiertes Meinungsbild. Johannes B. Kerner hat als Moderator alle sportlichen und insbesondere die sport-politischen Aspekte der EURO 2020 kritisch behandelt. Der Mix aus sachlicher und emotionaler Betrachtung sowie etablierten Gesichtern und jungen Talenten passte. Auch zu den Analyse-Parts mit Jan Henkel und den Kommentatoren wie Wolf C. Fuss, Marco Hagemann, Benni Zander und Christian Straßburger sind die Zuschauer-Rückmeldungen und die Berichterstattung in den Medien überaus positiv. Das Experten-Duo Michael Ballack und Fredi Bobic, das unterhaltsam, kompetent und auf den Punkt die Spiele begleitete, kam bei den Zuschauern sehr gut an. Gleiches gilt für Anett Sattler, die mit ihren Interviews, News und Features aus dem DFB-Lager die Berichterstattung bereicherte. Zudem lieferten meinungsstarke Gäste wie Uli Hoeneß und Jürgen Klopp sowie Top-Co-Kommentatoren wie Adi Hütter und Hannes Wolf immer wieder beeindruckende Auftritte.Johannes B. Kerner: "Ich freue mich schon jetzt, bei MagentaTV auch das nächste Fußball-Großereignis, die WM im kommenden Jahr, präsentieren zu können."MagentaTV wird über die eigens neu aufgeschalteten vier Fußball-Kanäle und Zusatz-Angebote wie Taktik-Feed und Promi-Kanal bis zum Finale fast 200 Stunden zur EURO 2020 live gezeigt haben. Das tägliche EURO-Angebot hatte dabei regelmäßig deutlich siebenstellige Nutzerzahlen und ist auch nach dem Ausscheiden der deutschen Elf konstant hoch geblieben. Auch die Social Media Distribution aus der MagentaTV Content Factory setzte über den gesamten Turnierzeitraum neue Maßstäbe und lieferte beeindruckende Reichweiten. Die über 2.000 eigenen Beiträgen zur EURO 2020 erreichten auf den Social-Media-Kanälen der Telekom über 170 Mio. Aufrufe.Alle Spiele der WM 2022 und der EM 2024 nur bei MagentaTV"Unsere Reise hat mit der EURO 2020 gerade erst begonnen. Wir blicken jetzt gespannt in Richtung WM 2022 und natürlich auf die Heim-EM in drei Jahren in Deutschland", so Michael Schuld. "Nur bei MagentaTV werden alle Spiele dieser beiden Turniere aus einer Hand zu sehen sein. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem exklusiven und innovativen Angebot mit starken Partner und eigenen attraktiven Inhalten in den nächsten Jahren die Wahrnehmung von MagentaTV als beste und umfassendste TV Plattform in Deutschland mit der Verbindung von linearem Fernsehen und den besten Streaming-Diensten weiter ausbauen werden", so Schuld weiter. Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTVSonntag, 11.07.2021Das Finale, Sendestart ab 19.30 Uhr: Italien - EnglandModeration: Johannes B. Kerner; Experten: Michael Ballack, Fredi Bobic, Patrick Ittrich, Jan Henkel, Amelie StiefvatterKommentar Kanal 1: Wolff C. FussKommentar Taktik-Feed: Benni Zander und Manuel Baum