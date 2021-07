DJ artnet AG: Artnet und Artfacts bilden Allianz für Kunstmarktdaten

DGAP-Media / 2021-07-09 / 09:00 Gemeinsame Pressemitteilung von Artnet und Artfacts Juli 2021 Artnet und Artfacts bilden Allianz für Kunstmarktdaten - Führende Datenanbieter für den Kunstmarkt gehen Partnerschaft zum Datenaustausch ein - KI-gesteuerte Analytik zur Vorhersage von Marktrends junger wie etablierter Künstler wird durch die Kombination zweier einzigartiger und leistungsstarker Datenbanken gestärkt Berlin/New York, 9. Juli 2021 - Die Berliner Artnet AG, der führende Online-Anbieter von Auktionsdaten im internationalen Kunstmarkt, und Artfacts, ein Spezialist für Ausstellungsdaten, bilden eine Partnerschaft zur gemeinsamen Nutzung ihrer Datenbanken. Die Artnet Price Database enthält mehr als 14 Millionen farbig illustrierte Kunstauktionsdaten von mehr als 1.900 Auktionshäusern und 340.000 Künstlern - von Michelangelo-Zeichnungen über Warhol-Gemälde und Le Corbusier-Stühle bis hin zu Banksy-Drucken. Artfacts verfügt über eine Datenbank mit mehr als einer Million weltweiter Ausstellungen von mehr als 700.000 Künstlern, die bis ins Jahr 1863 zurückreichen. Die Datenpartnerschaft erweitert und stärkt das Angebot beider Unternehmen für ihre jeweiligen Kunden und ermöglicht die Entwicklung spannender neuer Produkte im Daten- und Analysebereich. "Wir sind begeistert, diese Datenpartnerschaft einzugehen", sagt Jacob Pabst, Vorstand der Artnet AG. "Durch die Nutzung der primären Marktdaten von Artfacts kann Artnet Sammlern, Beratern und Fachleuten nun eine ganzheitliche Sicht auf die Kunstwelt bieten. Der Einsatz von auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Analysen und Indikatoren erhöht die Transparenz im Markt weiter. Dies zementiert die Postition von Artnet als führende Online-Informationsquelle und Handelsplattform der Branche." Die Artfacts-App "Limna" ist das einzige Produkt, das Preise für Kunstwerke ohne Auktionsergebnisse schätzen kann. Das spielt eine große Rolle für Werke in der Preisklasse unter 100.000 USD, in der die meisten Transaktionen stattfinden. "Diese Partnerschaft wird Limnas Preisschätzungen in allen Künstlerkategorien stärken - insbesondere in den höheren Preisklassen, die von Auktionsergebnissen dominiert werden", sagt Jonas Almgren, CEO von Artfacts und Limna. "Wir freuen uns, genaue Preisschätzungen für alle Sammler anbieten zu können, unabhängig vom Preisniveau oder einem Fokus auf den Primär- oder Sekundärmarkt. Das macht die Limna-App für mehr Kunstkäufer aller Einkommensklassen noch präziser." Über Artfacts Artfacts schafft Transparenz in der Kunstwelt. Das 2001 gegründete Unternehmen hilft Künstlern, ihre Marktposition zu verstehen und unterstützt Galerien dabei, fundiertere Entscheidungen über die Vertretung von Künstlern zu treffen. In der größten, stetig wachsenden kuratorischen Kunstdatenbank, die mehr als 700.000 Künstler aus mehr als 45.000 Institutionen weltweit umfasst, hat Artfacts mehr als eine Million Ausstellungen von 1863 bis 2022 akkumuliert. Artfacts versteht "Kunstgeschichte als Ausstellungsgeschichte" und fungiert als zuverlässiger Archivar für die globale Kunstwelt. Eine Schwestermarke von Artfacts ist Limna, der weltweit erste von Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerte Kunstberater. Limna erleichtert es Nutzern, mit Überzeugung Kunst zu kaufen. Die beiden von Marek Claassen und Stine Albertsen gegründeten und von CEO Jonas Almgren geführten Unternehmen haben ihren Sitz in London und Berlin. Erfahren Sie mehr unter www.artfacts.net und www.limna.ai Über Artnet Artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und mit 45 Millionen Nutzern im Jahr die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 14 Millionen Auktionsergebnissen von 1.900 Auktionshäusern aus den vergangenen 35 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk ermöglicht es Mitgliedsgalerien, ihre Kunstwerke einem Millionenpublikum im Internet zu präsentieren. Die Auktionsplattform Artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst Artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard. artnet AG
Oranienstraße 164
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.artnet.de

