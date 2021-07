22 Industriekonzerne, darunter Chemie-Größen wie BASF, Covestro, Borealis und Shell, haben gemeinsam mit EU-Parlamentariern die EU-Kommissionspräsidentin angeschrieben: In einem offenen Brief fordern sie den massiven Ausbau erneuerbarer Energien. In dem offenen Brief, welcher der EU-Kommission am 8.7.21 zugestellt wurde, stellen die Verfasser fest, dass eine erfolgreiche Transformation hin zur Klimaneutralität der Industrie grundlegend auf einem europäischen Ansatz beruhe, den Ausbau erneuerbarer Energien massiv zu beschleunigen. Die Parlamentarier und Industrevertreter fordern von der EU-Kommission, ...

