Hamburg (ots/PRNewswire) - HHLA Sky hat den Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Start-up gewonnen. Für den am 25. Juni zum 12. Mal verliehenen, renommierten Preis haben sich WirtschaftsWoche, Accenture und EnBW zusammengeschlossen, um zukunftsweisende Projekte deutscher Unternehmen auszuzeichnen. Der Preis will "Erfindergeist, mutiges Vor-, Neu- und Querdenken, unentdeckte Genies, findige Forscher und einzigartige Ideen" fördern.Ausgezeichnet wurde das skalierbare Drohnenmanagement-System von HHLA Sky, das simultan mehr als 100 Industriedrohnen steuern kann - rund um den Globus von einem einzigen Leitstand aus: https://hhla-sky.de/drohnen-system/technologieLothar Müller, Geschäftsführer von HHLA Sky: "Unser Team freut sich über den Preis, der perfekt zum Motto der HHLA passt: Das Tor zur Zukunft!"Matthias Gronstedt, ebenfalls Geschäftsführer und verantwortlich für die Forschung & Entwicklung bei HHLA Sky: "Dank intensiver Förderung durch unseren Mutterkonzern, die Hamburger Hafen und Logistik AG, konnten wir in kurzer Zeit eine Technologie entwickeln, die weltweit ihresgleichen sucht. Sie wird den Einsatz von Drohnen effizienter und für Industriekunden attraktiver machen."HHLA Sky automatisiert den industriellen Einsatz von großen Drohnenflotten rund um die Welt. Dafür stellt das Start-up der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) eine ausgereifte Technologieplattform bereit. Als Technologieführer berät HHLA Sky Anwender, wie sie ihre geschäftlichen und wirtschaftlichen Ziele mit Drohnen-Lösungen besser und effizienter erreichen können. https://hhla-sky.de/Weiterer ContentEin Video auf dieser Seite erklärt den Sinn und Zweck des Drohnensystems: https://hhla-sky.de/ueber-uns/deutscher-innovationspreis-geht-an-hhla-skyDazu vielleicht diese erklärende Geschichte (auch auf englisch): https://hhla.de/magazin/weitblick-mit-systemOder ein Audio File: https://hhla.de/magazin/hhla-sky-loesungen-fuer-drohnen