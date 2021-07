Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax vor Erholung? ++ Synlab: Gute Nachrichten ++ Kurskapriolen bei Novavax ++ Allianz steigt in den Gebrauchtwagenhandel ein.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen konnten sich gestern den negativen Vorgaben aus Europa und Asien nicht entziehen. Zudem stiegen bei den Marktteilnehmern auch die Sorgen über die zunehmende Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 0,75 % bei 34.421,93 Punkten. Der S&P 500 gab 0,86 % auf 4.320,82 Punkte ab. Der Nasdaq 100 tendierte 0,60 % leichter und schloss bei 14.722,14 Punkten. Nach dem gestrigen Kursrutsch von 1,7 % wird heute beim Dax eine Kurserholung erwartet. Sollte allerdings die Unterstützung bei 15.300 Punkten nicht halten, könnte das der Auftakt zu einer größeren Korrektur sein. Der Dax eröffnete heute Morgen 0,5 % fester bei 15.497,93 Punkten.

Positive Signale gab es Synlab.

