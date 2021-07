DJ EUREX/Gewinnmitnahmen im Bund-Future dürften andauern

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Kontrakthoch bei 174,77 Prozent am Vortag sind Gewinnmitnahmen im Bund-Future zu beobachten. Die Performance der Woche kann sich gleichwohl sehen lassen, legte er doch zwischenzeitlich um rund 200 Ticks zu. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitag im Verlauf 25 Ticks auf 174,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,2 Prozent und das Tagestief bei 173,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.830 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 134,52 Prozent.

Abgesehen von der italienischen Industrieproduktion im Mai stehen keine Datenveröffentlichungen an. Am Mittag stehen dann die EZB-Accounts auf der Agenda, die diese Woche erst am Freitag veröffentlicht werden.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2021 03:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.